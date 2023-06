Heemkundige kring verplaatst historische grenspaal

Man slaat tijdens Chirofuif bierglas stuk op hoofd van andere bezoeker

De 27-jarige S.R. uit Kasterlee is veroordeeld voor slagen en verwondingen. Tijdens de Chirofeesten in augustus vorig jaar sloeg hij een Duvel-glas kapot op het hoofd van een andere bezoeker. “Hij had bier over mij gemorst”, was zijn uitleg.