Groen vraagt extra studielocaties voor blokkende studenten

De gemeente Kasterlee geeft studenten de kans om te studeren in de bibliotheek en in het OC van Kasterlee. Voor Groen Kasterlee is dat niet voldoende en moeten er locaties bijkomen. Want studeren op locatie is niet alleen fijn volgens Groen, voor sommige studenten is het ook geen overbodige luxe. “Er zijn er studenten die thuis niet altijd beschikken over een stabiele wifi-verbinding. In sommige huishoudens is er niet voldoende ruimte voor een eigen bureau voor iedereen, of is het te druk om geconcentreerd aan het werk te kunnen gaan. Je thuissituatie mag geen invloed hebben op je slaagkansen in het onderwijs”, zegt gemeenteraadslid Stien Buts.