Gratis ontbijt voor schooltijd voor leden van jeugdbewegingen

Vrijdag is het de Dag van de Jeugdbeweging. Op deze dag dragen alle leden van een jeugdbeweging trots hun uniform op school. “Ook in onze gemeente roepen we alle leden, leiding en oud-leiding op om zichtbaar aanwezig te zijn in de school”, zegt schepen van Jeugd Rob Guns. “Want de jeugdbeweging, dat is vriendschap voor het leven. Dat is nooit opgeven, er zijn voor elkaar en onmogelijke dingen tóch proberen. Dat is grenzen verleggen en voor jezelf én anderen opkomen. We werken graag mee aan hun feestdag.”