Auto vat vuur: rolluik smelt door hitte

De brandweer in Geel moest zaterdagochtend rond 3.30 uur uitrukken naar Pallo in Geel. Daar had een auto vuur gevat. Het was de bewoner van een flatgebouw waartegen de auto geparkeerd stond die het vuur opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. Door de brand was een rolluik van een appartement al gesmolten en een stuk glas gesprongen door de hitte. Niemand raakte gewond. De politie onderzoek de oorzaak van de brand.