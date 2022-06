Gemeenten kunnen nu zelf domiciliefraude van Europese vreemdelingen aanpakken: “Wie regels niet volgt, kan land uit worden gezet”

kempenEen nieuw koninklijk besluit maakt het voor gemeenten voortaan mogelijk om zelf vreemdelingen uit de Europese Unie in te schrijven in het vreemdelingenregister, om zo domiciliefraude aan te pakken. Dertien Kempense gemeenten hadden aan de alarmbel getrokken om die problematiek aan te pakken.

Wanneer vreemdelingen in België verblijven en werken maar hier geen officiële hoofdverblijfplaats hebben, blijven ze uit het vizier van de (lokale) overheid en betalen ze geen belastingen in de gemeente waar ze verblijven. Voor een vreemdeling geldt, net zoals voor alle Belgen, een verplichting tot inschrijving in het register van de gemeente waar hij het grootste deel van het jaar verblijft.

Maar wanneer iemand niet naar de gemeente gaat, heeft het lokaal bestuur volledig het raden naar wie er zich op het grondgebied bevindt. Dertien Kempense gemeenten - Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Geel, Herentals, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Ravels, Retie, Rijkevorsel en Turnhout – trokken aan de alarmbel.

Corona-uitbraak

“In de Kempen zijn er arbeiders in bijvoorbeeld de land- en tuinbouwsector of bouwsector die hier lange tijd verblijven, maar niet geregistreerd zijn”, vertelt Ward Kennes (CD&V), burgemeester van Kasterlee en voorzitter van de Conferentie van Kempense gemeenten. “We zien bijvoorbeeld situaties waarbij de lokale politie verschillende parkeerboetes uitschrijft voor een auto met buitenlandse nummerplaat die steeds op ongeveer dezelfde plek geparkeerd staat. Daarbij is het vermoeden groot dat die persoon weldegelijk het grootste deel van het jaar in de gemeente verblijft, maar de gemeente heeft geen middel om dat officieel vast te stellen en op te treden.”

Ook qua veiligheid kan het problemen opleveren. Zo was er in Kasterlee vorig jaar een corona-uitbraak in chaletpark Fauwater, waar heel wat Oost-Europese seizoenarbeiders verbleven. “Het heeft toen extra inspanningen gevergd om iedereen te laten testen en te laten vaccineren, omdat we geen gegevens hadden over de bewoners. Bovendien voelen werkgevers die hun personeel wel correct begeleiden naar de nodige diensten zich tekort gedaan als dit niet gehandhaafd wordt. Daarom hebben we de federale overheid om een oplossing gevraagd.”

Asociaal gedrag

Die oplossing is er nu in de vorm van een nieuw koninklijk besluit, waardoor gemeenten in de toekomst zelf vreemdelingen uit de Europese Unie ambtshalve kunnen inschrijven in het vreemdelingenregister. Voordien was dat enkel mogelijk bij Belgen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) kwam de werking woensdag in Kasterlee toelichten.

“Dit is een belangrijk instrument dat gemeenten nu in handen krijgen. Met deze regeling maken we een betere controle mogelijk. Iedereen die verblijft en werkt in ons land moet zijn steentje bijdragen, zonder uitzondering”, aldus Mahdi. “Aan je verplichtingen proberen te ontsnappen door misbruik te maken van de nabijheid van de landsgrens is bijzonder asociaal voor alle Belgen die zich wel aan de regels houden en netjes hun belastingen betalen.’

Woonstcontrole

De gemeente kan concreet een woonstcontrole vragen aan de politie met betrekking tot de bewoning van een pand, waarop de gemeente de betrokkene automatisch inschrijft in het wachtregister. Daarop wordt de vreemdeling verplicht om zich aan te melden bij de gemeente en een bewijs van verblijfplaats, tewerkstelling, zelfstandige arbeid, of een bewijs van inkomen uit het buitenland voor te leggen.

Als de betrokkene niet kan bewijzen een hoofdverblijfplaats in het buitenland te hebben en wel over een inkomen beschikt, zal de gemeente hem ambtshalve inschrijven in het vreemdelingenregister, waarop hij belastingplichtig wordt in ons land. Wanneer de betrokkene simpelweg geen informatie geeft, kan de Dienst Vreemdelingenzaken het bevel geven om het grondgebied te verlaten. Het is ook mogelijk dat de gemeente zelf een GAS-boete oplegt bij het vaststellen van domiciliefraude.

LEES OOK: