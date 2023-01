Gemeentelijk infomagazine steekt in nieuw jasje

Het vernieuwde infomagazine van de gemeente heet ‘Mee met Kasterlee’. “Zowel vormelijk als inhoudelijk wordt het een magazine waar niet enkel gemeentelijk nieuws een plaats krijgt, maar waar ook onze inwoners een gezicht in krijgen”, klinkt het bij de gemeente. “De informatie komt op een laagdrempelige manier bij onze lezers door de introductie van nieuwe rubrieken. We stappen af van de klassieke benadering van informatie bundelen per dienst. Er is een goede mix in het infomagazine van ontmoeten, informatie en ontspanning. We maken ook veel meer gebruik van mooie foto’s en witruimte op een pagina om de leesbaarheid te verhogen.”