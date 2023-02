Gemeente zoekt creatief talent om elektriciteitskasten in een hip kleedje te steken

autosport Antwerpen Stouf wint de Legend Boucles, vader en dochter Kenis doen het ook zeer goed. Publiek heel het weekend zeer gediscipli­neerd.

De Legend Boucles @ Bastogne is een zeer bijzondere proef, een wedstrijd ook die erg veeleisend is. De editie 2023 vormde daarop geen uitzondering, in tegendeel. De lijst van opgevers was bijzonder indrukwekkend, terwijl de wedstrijd nooit beslist leek. Net als in 2011, zijn het de West-Vlamingen Stefaan Stouf en Joris Erard die de zege wegkapen en nu tweemaal op het palmares van de grootste Belgische rally voor historische bolides staan. Kempenaar Guino Kenis en zijn co Bjorn Vanoverschelde werden in hun BMW knap tweede, terwijl dochter Julie Kenis ook haar visitekaartje afgaf.

