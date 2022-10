Gemeente verkoopt producten zoals piano en poezenhok via online veiling

Geel Van Heiknui­ters­wan­de­ling tot Cultuur­huis in Sint-Dimp­na: Gelenaars kunnen op drie favoriete projecten voor burgerbud­get stemmen

De stad Geel stelt dit jaar 100.000 euro ter beschikking van haar inwoners in de vorm van een burgerbudget. Van de 23 projecten die Gelenaars indienden blijven er nu nog elf over, nadat de participatieraad zich over de haalbaarheid van die verschillende ideeën heeft gebogen. Inwoners kunnen tot 15 november op hun drie favoriete projecten stemmen om zo mee te bepalen welke projecten budget krijgen.

17 oktober