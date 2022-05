Gemeente stopt met wekelijkse Boerenmarkt

Kasterlee/Meerhout/Ravels/Rijkevorsel Ouders van Vinze (3), Louis (4) en Guus (5) kamperen al dagen voor plaatsje in buitenge­woon onderwijs: “Er is gewoon geen andere optie”

“Soms krijg je te horen: ‘Ach, als het niet lukt, hou je kind dan nog een jaar langer thuis’. Echt? Is dát de oplossing?” Enkele ouders kamperen al sinds zaterdag nabij De 3master, een kleuter- en basisschool voor buitengewoon onderwijs in Kasterlee, om hun kind woensdagochtend te kunnen inschrijven. Een noodzaak, want de plaatsen zijn beperkt. De mama’s slaken een noodkreet bij minister Weyts.

27 april