Gemeente plaatst luchtreinigers in vier klaslokalen

Bij de start van het schooljaar werden zowel in de gemeentelijke basisschool de Pagadder in Lichtaart als in de gemeentelijke basisschool de Vlieger in Kasterlee in twee klassen luchtreinigers geplaatst. Deze luchtreinigers kaderen in het project ‘luchtreiniging in de klas’ dat in 1.000 klassen in België en Nederland de impact van luchtreinigers onderzoekt. “De toestellen reinigen zes keer per uur alle lucht in het klaslokaal en op deze manier zouden de aerosolconcentraties sterk dalen zodat de kans op een coronabesmetting kleiner wordt”, zegt burgemeester Ward Kennes. “Per school werd in twee klassen een luchtreiniger geplaatst met twee controleklassen van dezelfde grootte om de resultaten te vergelijken. Zo wordt onderzocht wat het effect van deze luchtreinigers is op de gezondheid van de kinderen en leerkrachten. De luchtreinigers zouden ook de klachten van astma, hooikoorts, fijn stof en allergieën moeten terugdringen.”