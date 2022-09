Gemeente huurt hotel Keravic voor Oekraïense vluchtelingen

In de loop van volgende week nemen de eerst zes Oekraïners hun intrek in het leegstaande hotel Keravic. Dat aantal kan nadien aangroeien tot vijftien. “De oorlog in Oekraïne duurt langer dan verwacht. Hierdoor zetten de tijdelijke gastgezinnen zich nu al zeer lang in. Voor sommige mensen op de vlucht en hun gastgezin was het belangrijk dat er een plaats kwam waar de Oekraïners langdurig zelfstandig kunnen wonen. En we verwachten ook nog nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne die in Kasterlee een onderdak zoeken”, motiveert burgemeester Ward Kennes.