Gekko Lichtaart brengt theaterstuk van Dimitri Leue

De theatervoorstelling ‘Dodo groot of land zonder ei’ van Dimitri Leue ging in 2011 in première met lovende commentaren. Van donderdag 20 tot zondag 23 oktober waagt de jeugdige cast van Gekko Lichtaart zich aan het stuk. De regie is in de ervaren handen van Johan Vandelange uit Westerlo, die onder meer bij het Geels Volkstoneel zijn sporen verdiende. “Wie het theaterwerk van Dimitri Leue kent, weet dat heerlijk geformuleerde dialogen en humor in flinke dosissen aanwezig zullen zijn. In de oorspronkelijke versie werden daarom rasacteurs als Frank Focketyn, Matteo Simoni en Jonas Van Geel de bühne opgestuurd. Indrukwekkende schoenen om te vullen maar de acteurs van Gekko hebben in het verleden al getoond over flink wat talent te beschikken”, klinkt het bij Gekko Lichtaart.