Geboren Tielenaar Luc Van Looy door paus benoemd tot kardinaal

Monseigneur Luc Van Looy werd op 28 september 1941 geboren in Tielen in het gezin van ‘meester’ August Van Looy en Margrit Gevers. De Tielenaar stond zijn hele leven in de dienst van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij was onder andere vele jaren actief als missionaris in Zuid-Korea, waar hij coördinator studentenpastoraal voor heel Oost-Azië werd. In 2004 keerde hij terug naar ons land. Hij werd toen in de Sint-Baafskathedraal in Gent tot 30ste bisschop van het bisdom Gent gewijd. Deze pastorale functie bekleedde hij tot hij in 2018 met emiraat ging.