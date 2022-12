Francis (38) schittert op wereldkampioenschap boccia: “Vierde plaats is mooi voor het vertrouwen”

De 38-jarige Francis Rombouts uit Tielen (Kasterlee), die als vrijwilliger werkt bij Stad Turnhout op de dienst Gelijke Kansen, bracht de voorbije week door in Rio de Janeiro in Brazilië. Hij nam er als enige Belg deel aan het wereldkampioenschap boccia. Boccia is een paralympische sport die gelijkenissen vertoont met petanque. Het doel van de sport is om de lederen speelballen (zes blauwe en zes rode) zo dicht mogelijk bij de witte doelbal, genaamd ‘jack’, te gooien of te rollen. Francis Rombouts werd geboren met een hersenverlamming en sinds zijn twaalfde is hij helemaal weg van de bocciasport. “De openingswedstrijd tegen de sterke Thai gaf mij een mentale boost. Mijn spel was op niveau en als je dan wint, dan voelt dat super”, blikt Francis terug op zijn eerste wedstrijd op het WK. Nadien haalde hij ook in de achtste finale zijn beste bocciaspel naar boven. “Dat was een match vol emoties’, zegt Francis. “Ik kwam 3-0 achter, maar kom terug naar 3-3. In het derde end pakken we elk een punt en in het vierde end kon ik de wedstrijd met 5-4 binnenhalen. Geweldig gevoel.”

In de halve finale moest Francis Rombouts het opnemen tegen de Japanner Takayuki Hirose. Een te duchten tegenstander want eerder op het tornooi had die de nummer één van de wereld huiswaarts gestuurd. Rombouts verloor met 9-0. In de strijd voor het brons stond Francis Rombouts dan tegenover de Thai Watcharaphon Vongsa, het nummer twee van de wereld die reeds vier keer goud en één keer zilver behaalde op de Paralympische Spelen. Rombouts verloor met 7-0.

Relativeren

Gevolg: een vierde plaats op het wereldkampioenschap boccia. Ondanks zijn twee nederlagen op de slotdag blikt Francis tevreden terug op zijn toernooi. “Ik ben wat teleurgesteld, maar kan deze nederlagen ook relativeren. Het was een goede les: ik heb voor het eerst op een WK voor de medailles mogen spelen. Ik deed ervaring op en kan hopelijk in de toekomst beter met die situatie omgaan door wat ik hier meemaakte. Ik hou een goed gevoel over aan dit WK. Die vierde plaats is mooi voor het vertrouwen.”

Stage

Francis Rombouts denkt dat zijn goede prestatie op het WK een gevolg is van een stage vlak voor het wereldkampioenschap. Francis was van 21 tot 27 november mee op de topsportstage in Belek. Voor het eerst gingen Olympiërs en Paralympiërs samen op stage, een grote stap vooruit volgens Rombouts. “Die stage met Team Belgium en Paralympic Team Belgium in Belek gaf mij een heel goed gevoel. Alle topsporters samen, dat was super en ik voelde aan dat we gelijkwaardig waren. Die stage motiveerde me om extra hard te trainen voor het wereldkampioenschap.”

Volledig scherm Francis Rombouts © Paralympic Team Belgium

