Fotografe Ellen (33) bouwde een Winterwonderland voor jouw origineelste kerstkiekjes: “Kerstmis lijkt nog ver weg, maar niets is minder waar”

Geel Irma Boons blaast 108 kaarsjes uit en is daarmee oudste inwoner van de Kempen: “Genieten van kleine dingen, da’s meer dan genoeg”

Groots feest zondagmiddag in Geel. Irma Boons vierde in het bijzijn van familie en medebewoners van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw haar 108ste verjaardag. De kranige Gelenaar genoot met volle teugen van haar dag. “Het recept om zo oud te worden? Dat houd ik voor mezelf”, lacht ze. Met haar 108 is Irma de oudste inwoner in de Kempen, in België staat de Geelse op nummer 13.

31 oktober