Fokker gebruikt diervriendelijke slogan ‘Adopt, don’t shop’ om pups te verkopen: “Ze misleiden mensen door zich als asiel voor te doen”

KasterleeDe honden- en kattenhandelaar Felicanis-Hoeve Hoogland in Kasterlee komt weer in opspraak nadat GAIA twee strafklachten heeft neergelegd wegens de verkoop van zieke dieren en misleidende handelspraktijken. De fokker had namelijk een website online gezet om dieren te verkopen met de slogan ‘Adopt, don’t shop’, een slogan die ook gebruikt wordt door Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). “Dit is een doorn in het oog van alle dierenliefhebbers”, zegt Ellie De Grauwe, dierenarts en voorzitster van International Organisation for the Protection of Animals.