Fanfare De Kempenzonen organiseert concert èn Muziekkroegentocht

Brassband Kempenzonen uit Tielen (Kasterlee) stond al op het podium van Pukkelpop. Op zaterdag 9 en zondag 10 april geven de muzikanten een concert in het Ontmoetingscentrum in Lichtaart. “Na twee jaar gedwongen rust, presenteren ze een concert met de nieuwste werken uit het brassband-repertoire en vullen deze aan met populaire muziek. Dirigent Kevin Van Giel kruidt het programma met de nodige ernst en een vleugje luchtigheid. De jeugdbrassband verzorgt het voorprogramma. Ze staan onder leiding van Ward Mangelschots”, zegt Jan Reynders van De Kempenzonen.

Zes kroegen

Een week later, op zaterdag 16 april, vindt voor de 19de keer de Muziekkroegentocht plaats. “De formule is origineel en eenvoudig: in zes kroegen in Tielen zorgen zes bands tot in de vroege uurtjes voor de nodige rock, blues, pop en andere klanken. Twee gratis belbussen pendelen tussen de kroegen en brengen bezoekers ‘s nachts ook weer ongeschonden naar huis”, aldus nog Jan Reynders.

Tickets

Tickets voor ‘Kempenzonen in Concert’ kosten 10 euro. Reservatie is verplicht en kan op www.kempenzonen.be/bbk of via 0475/29.45.03. Tickets voor de Muziekkroegentocht kosten 10 euro in voorverkoop of 12 euro aan de deur. Meer info op www.kempenzonen.be.