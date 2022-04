Fairtrade-groep organiseert chocoladewandeling rond domein Rulheyde

Hoogstraten RESTOTIP. TOAST: heerlijk ontbijten of lunchen in een ‘serre’ of het herenhuis, eventueel met overnach­ting in de B&B

Wie op zoek is naar een plaats om eens heerlijk én rustig te kunnen ontbijten of te lunchen: één adres, TOAST op de Vrijheid in Hoogstraten. Kathy Joosen en haar team toveren heerlijke gerechten op je ‘bord’ die je kan degusteren in het gedeelte herenhuis, de aangebouwde serre of het zonovergoten terras met tafeltjes onder de platanen. Voor wie wat verder af woont: je kan er ook overnachten in één van de drie kamers van de bijhorende B&B. Lees hier meer over nog andere leuke en nieuwe horecazaken in onze regio.

22 april