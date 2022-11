Duizenden cd’s en vinylplaten te koop aan mooie prijzen op platenbeurs in Lichtaart

Geel Groot piratenei­land vormt blikvanger tijdens vijfde editie van Legobeurs Bricks and More

Komend weekend vormt de campus van hogeschool Thomas More in Geel weer het walhalla voor fans van Legoblokjes, want de Legobeurs Bricks and More strijkt er zaterdag en zondag neer voor de vijfde editie. Die jubileumeditie heeft heel wat spektakel en feestelijkheden in petto, van een groot pirateneiland tot de aanwezigheid van liefst twintig deelnemers van het tv-programma Lego Masters.

