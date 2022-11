Drugsdealer verstopt speed in de diepvries

D.B. werd eind januari van dit jaar tegengehouden met zijn wagen tijdens een Wodcacontrole in Kasterlee. De inspecteurs vonden dat hij zich verdacht gedroeg en gingen over tot een controle. In het handschoenenkastje vonden ze net geen 100 gram speed, wat cannabis en een crusher. Bij een latere huiszoeking vonden ze nog eens 128 gram speed verstopt in de diepvries. Toen de speurders zijn gsm uitplozen, vonden ze heel wat berichten die wezen op een drugshandeltje dat D.B. had opgezet.