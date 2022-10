Dieven viseren auto's aan begraafplaatsen in Kasterlee, politie roept op: "Laat geen waardevolle spullen achter in je wagen”

kasterleeAan twee begraafplaatsen in Kasterlee werd er zondag ingebroken in auto’s die er geparkeerd stonden. De lokale politie regio Turnhout roept op om, nu het tijdens de Allerheiligen-periode drukker is op begraafplaatsen, geen waardevolle spullen zichtbaar achter te laten in de wagen.

Op de begraafplaatsen is het dezer dagen extra druk en is het vaak over de koppen lopen, maar helaas komt niet iedereen met dezelfde bedoelingen naar het kerkhof. Dat bleek ook zondag, toen er bij twee begraafplaatsen in Kasterlee werd ingebroken in auto’s. Tussen 13.30 uur en 14.00 uur werd op de parking van de begraafplaats aan de Pastoor Dergentstraat in Lichtaart de achterruit van een geparkeerde auto ingeslagen.

Handtassen gestolen

“Een onbekende ging ervandoor met een handtas die nog in de auto stond”, klinkt het bij de politie. “Min of meer hetzelfde gebeurde even later ook op de parking van de begraafplaats aan de Sint-Jozefstraat in Kasterlee. Ook daar werd het raam van een auto die er geparkeerd stond, ingeslagen en werd een handtas met inhoud buitgemaakt.”

De politie regio Turnhout raadt aan om ook tijdens je bezoek aan de begraafplaats geen waardevolle spullen zichtbaar achter te laten in je auto. “Ofwel neem je ze mee tijdens je bezoek aan de begraafplaats, ofwel zorg je ervoor dat ze niet zichtbaar zijn van buitenaf. Waardevolle spullen wegbergen in je auto op een niet zichtbare plaats doe je best ook niet op de parking van de begraafplaats zelf. Want misschien kijken dieven vanop afstand wel mee.”

