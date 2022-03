Dieven van dure fietsen teisteren Kastelse tuinhuizen en garages

De politie Regio Turnhout wordt sinds enkele dagen geconfronteerd met een diefstallenplaag van fietsen in Kasterlee. “Al enkele dagen zijn er in Kasterlee dieven op pad die het gemunt hebben op koersfietsen en mountainbikes. Aan de Geelsebaan, de Broekstraat, Heiblok en Polderken gingen dieven er de voorbije dagen vandoor met in totaal twee koersfietsen en zes mountainbikes. De fietsen stonden telkens in de garage of het tuinhuis”, vertelt een woordvoerder van de politie.

De politie roept daarom op om garages en tuinhuizen steeds goed af te sluiten, ook al ben je maar even weg. “Plaats dure fietsen in je garage of tuinhuis best ook niet in het zicht van ongenode gasten. Leg je fiets op slot met een degelijk beugel- of kettingslot, zelfs al staat hij binnen. En als de mogelijkheid er is, maak je je fiets best ook vast aan een paal of vaste constructie. Als je een oprit naast je woning hebt die naar een achtergelegen garage of tuinhuis leidt, sluit dan de toegangspoort langs de straatkant.”