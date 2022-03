Dieven stelen zwarte koersfiets uit garage

Geel Thomas More en Litouwse hogeschool gaan nauwe samenwer­king aan: "Studenten kunnen in één opleiding een Litouws en Vlaams diploma behalen”

De Thomas More-hogeschool in Geel is een bijzondere samenwerking aangegaan met Kaunas UAS, een hogeschool in Litouwen. Enkele studenten van twee opleidingstrajecten binnen de bachelor Bedrijfsmanagement zullen hun laatste jaar aan de Litouwse hogeschool kunnen afwerken, terwijl voor studenten uit Litouwen de omgekeerde beweging mogelijk is. Op die manier ontvangen de studenten, in tegenstelling tot bij een Erasmus-uitwisseling, een diploma van beide hogescholen. “Voor studenten is het erg voordelig een Nederlandstalig en Engelstalig diploma te hebben.”

17 maart