Dieven stelen juwelen uit woning

Merksplas Hanne (34) lanceert ‘doe-het-zelfdoos­jes’ om oorbellen voor kinderen te maken: “3D-prin­ter draait nu dag in, dag uit”

Hanne Marynissen (34) van Maryn Jewelsandmore uit Merksplas lanceerde vorige week een ‘doe-het-zelf’-pakketje om thuis samen met de kinderen oorbelletjes, haarspeldjes of magneetjes te maken met vormpjes in klei. Sinds ze het bekend maakte, draait haar 3D-printer 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven. Vanuit heel Vlaanderen stromen de bestellingen binnen. “Heel de familie en mijn beste vriendin komen hier zelfs helpen want anders is het niet bij te houden”, lacht Hanne. “Blijkbaar ben ik zowat de enige die zo'n pakketjes met zelfgemaakte mallen maakt en verkoopt.”

24 november