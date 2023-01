Dieven dringen woningen binnen om juwelen te stelen

Grobbendonk RESTOTIP. ‘t Paardenhof in Bouwel: hun spareribs à volonté zijn een begrip in de regio

Zin in een lekker etentje? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: Restaurant ‘t Paardenhof in Bouwel bij Grobbendonk. Na een zware werkweek of fikse wandeling de beentjes onder tafel schuiven en genieten van al dat lekkers. Een aanrader.

