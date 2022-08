Denise (23) en baby'tje Liana sinds zondag vermist

Childfocus heeft maandag twee opsporingsberichten verspreid. Eén voor Denise Bellens, en één voor haar pasgeboren dochtertje Liana. Beiden verbleven in Kasterlee in een centrum dat zorg en begeleiding biedt aan ongehuwde en kwetsbare moeders. Zondagavond zijn ze er onverwacht en tegen de afspraken in vertrokken. Denisa Bellens is 23 jaar en 1,70 meter groot. Ze heeft een normale lichaamsbouw en lang donkerbruin haar met krullen. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een rokje met groen en zwarte panterprint, een zwart topje en lichtroze sneakers. Ze heeft verschillende tatoeages op haar armen.