Culinaire fietstocht combineert mooiste plekjes met lekker eten

Tijdens de culinaire fietstocht start je met een aperitief en hapjes in een volkscafé met gezellig terras midden in het groen in Lichtaart. Voor het hoofdgerecht hou je halt in een brasserie in Kasterlee en afsluiten doe je met een takeaway ijsje en één takeaway koffie of thee aan een ambachtelijke ijsboerderij in Tielen. “Met de culinaire fietstocht ontdek je niet alleen de mooiste plekken die onze gemeente te bieden heeft, ze combineert ook enkele van onze beste troeven: fietsen, natuur en lekker tafelen”, vertelt burgemeester Ward Kennes. “Je geniet onderweg van prachtige vergezichten. Je passeert enkele Instagramwaardige pareltjes zoals de Kleine Nete, de watermolen in Tielen en Keeses Molen. De Goorseweg doorkruist het land van de Slapende Reus met zijn duinen, heidevlakten en Duivelskuilen. Je gaat even de gemeentegrens over aan Ten Aard in Geel en fietst een stukje langs het kanaal Bocholt-Herentals. Kortom 40 kilometer echt genieten.”