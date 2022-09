Chauffeur zonder rijbewijs en onder invloed van drugs opgepakt na wilde achtervolging: "Snelheden tot 100km/u in bebouwde kom”

Gierle/TielenDe politie in Turnhout heeft maandagavond na een wilde achtervolging een autobestuurder aan de kant kunnen zetten. De man vertoonde gevaarlijk rijgedrag in het centrum van Gierle. Hij kon in Tielen worden opgepakt. De man reed zonder rijbewijs én onder invloed van drugs.

Een patrouille van de politie in Turnhout merkte maandagavond een voertuig op waarvan de bestuurder verkeersonveilig rijgedrag vertoonde in het centrum van Gierle (Lille). Daar waren op dat moment heel wat mensen op de been naar aanleiding van de kermis. De politiepatrouille probeerde de auto aan de kant te zetten. “De chauffeur van de auto weigerde te stoppen en probeerde de achtervolgende politieploeg van zich af te schudden. Daarbij werden snelheden gehaald van meer dan 100 km/u in de bebouwde kom. De chauffeur bracht daarbij ook heel wat andere weggebruikers in gevaar en beging verschillende verkeersovertredingen”, vertelt een woordvoerder van de politie in Turnhout.

De achtervolging ging tot even buiten de dorpskern van Tielen (Kasterlee). Daar reed de bestuurder de oprit van een woning op. Al snel bleken drugsfeiten aan de oorzaak van zijn vlucht te liggen. “De man liet er zijn auto achter en vluchtte te voet weg, in de richting van een maïsveld. Het was uiteindelijk in dat maïsveld dat de man niet veel later kon worden gearresteerd. In het voertuig van de man werd een aanzienlijke som cash geld aangetroffen en in de buurt vond de politie ook nog een brillenetui waarin een hoeveelheid cocaïne zat. Bij een huiszoeking bij de verdachte, later op de avond, werden nog dealershoeveelheden drugs en heel wat drugsattributen aangetroffen”, aldus nog de politiewoordvoerder.

De chauffeur van de vluchtende auto reed op het moment van de achtervolging zonder rijbewijs en legde kort na zijn arrestatie een positieve drugstest af. “De man is geen onbekende voor de politie en werd voor eerdere feiten al voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Naar aanleiding van de feiten gisteravond heeft het parket de man opnieuw gearresteerd en hem dinsdagmiddag laten voorleiden bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Die heeft beslist om de man aan te houden en hem naar de gevangenis te sturen.”

