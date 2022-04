Cafés en restaurants krijgen subsidies om lokale muzikanten uit te nodigen

Balen Man (52) stapt zelf naar politie... en riskeert nu 4 jaar cel voor verkrach­ting van schoondoch­ter

“Ze is mijn slaapkamer niet binnen geweest”, beweert G.W. uit Balen. De man (52) wordt verdacht van de verkrachting van het liefje van zijn zoon. Het parket gelooft zijn uitleg niet. Want het slipje van de vrouw werd in zijn bed aangetroffen, èn haar DNA zat op zijn lakens. De man riskeert 4 jaar nu cel voor verkrachting van zijn dronken schoondochter.

27 april