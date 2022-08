Brocantemarktje aan kasteeldomein van Tielen

Brocanteliefhebbers kunnen op zondag 28 augustus tussen 9 en 17 uur aan het domein van het kasteel van Tielen terecht voor de eerste editie van ‘Brocantefair’. Bezoekers kunnen er heerlijk snuisteren, ontdekken, verzamelen, schatten jagen of artisanale producten proeven in de schaduw van eeuwenoude bomen in de tuin van het kasteel.

Live muziek

“Dit is niet zomaar een marktje waarop je een antiek meubel scoort en weer vertrekt”, verzekert organisator Daniël Minnebo van De Toverdoos in Vorselaar. “Het kader en de sfeer nodigen uit tot een dagje genieten. Vergeet zeker niet de mooie keramiekstanden te bewonderen. Je indrukken rustig laten bezinken kan in de gezellige zomerbar en aan de lekkere catering. Een live band zorgt voor extra sfeer en voor de jongste bezoekers is er kinderanimatie.”

Inkom

De poorten van het kasteeldomein gaan op 28 augustus open om 9 uur. De inkom van Brocantefair bedraagt 2 euro en er is gratis parking. De ingang vind je aan de Kasteeldreef. Meer info is te vinden via de website www.123detoverdoos.be

