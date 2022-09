Brandweer Kasterlee houdt opendeurdag

Volleybal Recreatie­ve zomercompe­ti­tie volleybal van KWB Sportco­mité viert zijn zestigste verjaardag in Herentals

Met de prijsuitreiking van de jaarlijkse zomercompetitie volleybal, georganiseerd door KWB Sportcomité, werd teruggeblikt op een periode van zestig jaar volleybal in Herentals. Het was in 1962 dat de recreatieve zomercompetitie het levenslicht zag. Het zou het begin zijn van een legendarische volleybalperiode waarin Herentals zich niet alleen op nationaal, maar ook op internationaal vlak, op de kaart plaatste.

