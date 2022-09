Scholencross op komst: kleuters moeten vooraf inschrijven

Geel Eenrich­tings­ver­keer in Water­straat tijdens vaccinatie­cam­pag­ne

Eind deze week start de herfstboostercampagne tegen het coronavirus in het vaccinatiecentrum in Geel. Het vaccinatiecentrum is ditmaal gevestigd in het oude pand van Meubelen Verhaegen, op de hoek van Diestseweg met Waterstraat. Om het verkeer in goede banen te leiden zal er vanaf donderdag eenrichtingsverkeer gelden in een deel van de Waterstraat.

28 september