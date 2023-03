Bomen nabij Keeses Molen worden gekapt: “Meer windvang én zichtbaarheid creëren”

In de buurt van de Keeses Molen in Kasterlee zullen binnenkort enkele bomen worden gekapt. Dat moet de windvang van de gerestaureerde molen zo optimaal mogelijk maken èn de molen beter zichtbaar maken. “Ook andere werken worden uitgevoerd in de nabije omgeving.”

De Keeses Molen is één van de uithangborden in Kasterlee. Zeker voor wie het dorp binnenrijdt vanuit Geel is de molen een blikvanger. Na een grondige restauratie – die in totaal zo’n 540.000 euro kostte – werd de vernieuwde molen eind 2021 officieel terug in gebruik genomen. Nu zijn omgevingswerken nodig om de molen optimaal te laten functioneren. “Sinds de opening van de molen heeft onze molenaar ervaren dat de windvang verstoord wordt waardoor de maalvaardigheid van de molen in het gedrang komt”, vertelt schepen van Erfgoed Rob Guns (CD&V). “Als we de molen in goede omstandigheden willen bewaren dan is het noodzakelijk dat hij voldoende draait.”

Bij de restauratie van de molen werden al maatregelen genomen in functie van de wind. De molen werd één meter omhoog gebracht, en in de buurt zijn toen al enkele bomen gesneuveld om een tochtgat te creëren zodat de wind er door kan gaan.

Toeristische uitstraling

Om nog meer windvang te creëren loopt er momenteel een aanvraag om een aantal bomen aan het begin van de Kabouterstraat en de bushalte aan de Geelsebaan te kappen. Dat zal niet alleen de windvang, maar ook de zichtbaarheid van Keeses Molen verhogen. “Deze ingreep komt tegemoet aan de ambitie om Keeses Molen beter zichtbaar en beleefbaar te maken en zo bij te dragen aan de toeristische uitstraling van Kasterlee”, verduidelijkt schepen Rob Guns. “Ter compensatie wordt dit najaar een zone aangeplant met bosgoed en worden nieuwe bomen voorzien elders op het grondgebied.”

Ondergroei

In de buurt van Keeses Molen zullen niet alleen bomen worden gekapt. Om de molen beter in te passen in het landschap, worden ook nog een aantal andere werken uitgevoerd in de nabije omgeving. Concreet gaat het om het inperken van de ondergroei op de flank van Kabouterberg. “Deze week wordt de dichtbegroeide struiklaag op de flank van Kabouterberg deels weggehaald. Door het her en der wegnemen van de onderbegroeiing wordt het zandige landschap en het reliëf op de flank van Kabouterberg aan de zijde van de Geelsebaan opnieuw leesbaar”, besluit Rob Guns.

Verhuis

De Keeses Molen stond oorspronkelijk in Heist-op-den-Berg maar werd in 1923 gekocht door Kees van Laer toen de bestaande molen aan Molenberg omver was gewaaid. Ook de Keeses Molen stond aanvankelijk aan Molenberg maar verhuisde in 1953 naar de huidige locatie langs de Geelsebaan in het centrum van Kasterlee. Vanaf dat moment is Keeses Molen een toeristisch symbool geworden. In 2011 heeft de gemeente de molen gekocht voor 30.000 euro.

