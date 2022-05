Bobbejaanland zoekt werknemers via jobcafé

Geel/Kasterlee/Mol Kiwanis golft 3.240 euro bij elkaar voor Help Brandwon­den Kids

De serviceclubs Kiwanis Geel en Kiwanis Kasterlee hebben een benefiet golftornooi georganiseerd ten voordele van de vzw Help Brandwonden Kids uit Mol. De benefiet ging door in de Nuclea Golfclub aan Boeretang in Mol. Voorzitter Patrick Luts van Kiwanis Geel overhandigde na de prijsuitreiking een cheque van 3.240 euro aan Help Brandwonden Kids.

23 mei