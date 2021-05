Bobbejaanland wapent zich tegen corona: “Op attracties mondmaskerplicht vanaf 6 jaar”

Turnhout TTV trekt de kaart van padel: meteen 80 nieuwe leden

15:05 De Turnhoutse Tennis Vereniging (TTV) heeft vier padelvelden in gebruik genomen. De nieuwe velden werden grotendeels gefinancierd door de leden zelf. “Bijna alle tennisclubs springen mee op de padel-trein. We voelden dat we niet konden achterblijven”, zegt voorzitter Koen De Busser. Het brengt het totale aantal padelvelden in Turnhout op zeven.