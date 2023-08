Sophie Vangheel, stichter van ‘Cunina’, krijgt eretitel van koning Filip

Ter ere van de nationale feestdag reikte koning Filip enkele adellijke titels en hoge eretekens uit. Sophie Vangheel, stichter-voorzitter van de Geelse ontwikkelingsorganisatie Cunina, wordt beloond voor haar niet aflatende strijd om kansarme kinderen in ontwikkelingslanden op de schoolbanken te zetten. In november zal zij het ereteken van ‘Commandeur in de Kroonorde’ ontvangen uit handen van de koning.