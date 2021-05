Bestuurder van dodelijke crash eerder al veroordeeld voor alcohol in het verkeer: “Maar we nemen hem niks kwalijk”

Hoogstraten Florejan Verschue­ren van Kempense partyband Cookies & Cream en pianist van tal van bekende zangers over het coronajaar als muzikant: “De interactie met het publiek, dat mis ik zo”

7 mei Van 150 tot 200 concerten naar nauwelijks een handvol. Het was en is een bijzonder jaar voor beroepsmuzikant Florejan Verschueren (42). Géén optredens met de succesvolle partyband Cookies & Cream, nauwelijks begeleidingen met artiesten als Jelle Cleymans of Helmut Lotti. Hij mist de optredens, de interactie met het publiek, het samenspelen met muzikanten. Maar hij wil ook niet neerslachtig doen. “Nu eerst op terras en daarna opnieuw optreden: hopelijk kan het weer snel”