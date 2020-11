Bestuurder (26) ontvlucht politiecontrole en probeert in te rijden op agenten

Gevaarlijk

Drugs

De politie in Turnhout riep de hulp in van politiezones Neteland en Geel-Laakdal-Meerhout. Rond 0.30 uur kon de auto tot stilstand worden gebracht op de Aardseweg in Geel. “De chauffeur probeerde daar nog een wegversperring te ontwijken, maar kwam met zijn voertuig tot stilstand in een omheining. Daar kon de man uiteindelijk worden ingerekend”, vervolgt de politiewoordvoerder. “Het gaat om een 26-jarige jongeman die geen onbekende is bij politie en parket. Hij was bij zijn arrestatie in het bezit van een hoeveelheid verdovende middelen en reed ook onder invloed van drugs. Bovendien was de auto waarmee hij op dat moment reed niet geldig verzekerd en bleken de nummerplaten op het voertuig gestolen te zijn.”