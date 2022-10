Belgen hebben wereldrecord ‘backyard lopen’ beet na 94 uur lopen en 623 kilometer, maar... “Misschien halen ze zelfs 100 ronden”

Kortrijk / Turnhout Twee jaar cel voor man (26) die voor maar liefst 230.000 euro mensen oplichtte: “Plots kregen ze berichtje van ‘zoon’ die om geld vroeg”

In enkele maanden tijd werden over heel Vlaanderen maar liefst 67 mensen opgelicht via phishing. Ze kregen allemaal een sms’je van hun zogezegde zoon waarin ‘hij’ vroeg om dringend geld te storten. Zo werd voor maar liefst 230.000 euro winst gemaakt. Een Nederlander die destijds in Turnhout woonde is nu veroordeeld tot twee jaar cel.

