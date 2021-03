Auto’s, zonnebank of een diepvriezer: ziekelijke oplichtster Ilse L. koopt alles zonder één cent te betalen

Geel Ziekenhuis­op­na­mes en besmet­tings­cij­fers in stijgende lijn: steeds meer buitenland­se coronavari­an­ten aanwezig

26 februari Ook in Geel gaan, zoals in de rest van België, de ziekenhuisopnames en besmettingscijfers in stijgende lijn. Terwijl er begin februari nog twee grote clusters waren, worden er nu meerdere kleinere besmettingshaarden waargenomen. Bovendien zijn de nieuwe buitenlandse coronavarianten steeds meer aanwezig in Geel. In 80 tot 90 procent van de besmettingen gaat het om de Britse variant en ook de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant werden al vastgesteld.