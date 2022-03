Arbeider (55) sterft bij ongeval op werf van Aquafin

Het tragische arbeidsongeval gebeurde dinsdagvoormiddag rond 11 uur op een werf aan Lichtaarts Broek in Lichtaart (Kasterlee). Een aannemer was er aan de slag in opdracht van Aquafin. De arbeiders wilden met een kraan een buis in een put plaatsen, maar om een nog onduidelijke reden kwam de buis los. Het slachtoffer, een 55-jarige man uit Balen, kwam klem te zitten tussen de buis en de rand van de put. De gekwetst arbeider werd nog met spoed naar UZ Antwerpen gebracht, maar is daar overleden aan zijn verwondingen. Een arbeidsinspecteur ging ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Hij moet bepalen of en door wie er eventueel fouten zijn gemaakt.