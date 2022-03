Al ruim 18.500 nieuwe bomen op Kastels grondgebied

Het gemeentebestuur van Kasterlee ondertekende in 2019 het bomencharter met als doel om tegen 2025 maar liefst 24.600 extra bomen aan te planten op het grondgebied. Niet enkel bomen op het openbaar domein tellen daarvoor mee, maar ook nieuwe bomen op privéterreinen. “De teller staat momenteel op 18.515 nieuw aangeplante bomen. 500 hiervan kregen een plaats op een gemeentelijk perceel in Huyskens, gelegen in deelgemeente Lichtaart. In samenwerking met vzw Bosgroep Kempen Noord gaan we ook bij andere eigenaars op zoek naar potentieel te bebossen percelen. Het gaat enkel om percelen die volledig gelegen zijn in natuurgebied”, zegt Rob Guns, schepen voor Duurzaamheid en Bosbeheer. “Eigenaars van de percelen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen hierover een brief. Heeft de eigenaar interesse, dan kan een subsidie voor bebossing aangevraagd worden.”