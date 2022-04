Achttien maanden cel voor cannabisteler

Weelde/Turnhout Nick opent tweede groentewin­kel in jaar tijd: "Op plaats waar vader 33 jaar geleden begon onder twee parasols”

Nick Jacobs uit Weelde, bij Ravels, heeft zijn tweede groente- en fruitwinkel in één jaar tijd geopend. Na zijn winkel in Turnhout blaast hij nu aan de Bredaseweg in Weelde-Statie nieuw leven in de winkel die zijn vader Ronny een half jaar geleden sloot. “Ik ben hier in 1989 begonnen met twee parasols”, zegt Ronny.

