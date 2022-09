Achttien containers omgevormd tot buitenschoolse kinderopvang

TielenNaast de stationsparking in Tielen (Kasterlee) zijn de nieuwe lokalen voor de buitenschoolse kinderopvang officieel in gebruik genomen. De kinderen worden er opgevangen in achttien containers. Op termijn komt er een nieuwbouw in samenwerking met de Omnibus.

Met de start van het nieuwe schooljaar openen ook de nieuwe lokalen voor de buitenschoolse kinderopvang in Tielen. “De accommodatie voor de BKO (buitenschoolse kinderopvang) in Tielen voldeed niet meer aan de vereisten voor een degelijke en kindvriendelijke kinderopvang. Kasterlee heeft lang gezocht naar een nieuwe locatie. In samenwerking met de Omnibus zal er over enkele jaren een nieuwe school en een moderne kinderopvang gebouwd worden aan de Kasteeldreef”, zegt schepen van Buitenschoolse Kinderopvang Walter Van Baelen.

285 m²

Maar in afwachting van die toekomstige nieuwbouw moest een volwaardige tussenoplossing gezocht worden. Die vond het gemeentebestuur in het centrum van Tielen, naast de stationsparking. “In een grote tuin zijn 18 containers van 6 op 3 meter geplaatst zodat er een ruimte van 285 m² beschikbaar is voor de buitenschoolse kinderopvang, inclusief keuken en sanitair”, verduidelijkt Walter Van Baelen. “Het geheel werd opgefrist en vernieuwd zodat het voldoet aan de huidige normen voor bijvoorbeeld verluchting en verlichting. De buitenspeelruimte is vergroot tot ongeveer 2.850 m² en daar zijn zowel gekende als nieuwe bijkomende spelelementen geplaatst.”

De nieuwe buitenschoolse kinderopvang in Tielen © RV

De containers die nu gebruikt worden voor de buitenschoolse kinderopvang deden voorheen dienst als klaslokalen voor het Sint-Jan Berchmanscollege in Mol. Het gemeentebestuur van Kasterlee heeft ze voor 102.500 euro overgekocht. “De ontmanteling van de containers, de heropbouw, inrichting en buitenaanleg gebeurden in nauwelijks vier maanden”, besluit schepen Walter Van Baelen. “De aannemer van de werken, maar ook onze eigen medewerkers van de technische dienst en administratie hebben enorme inzet getoond. Dit verdient oprechte dank en waardering vanwege het gemeentebestuur. Daardoor is vanaf 1 september een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang functioneel en operationeel.”

Regenbui

De nood aan een nieuwe buitenschoolse kinderopvang in het Tielen werd in augustus 2020 meer dan ooit duidelijk. Tijdens een flinke regenbui stroomde het water via plafond en muren naar binnen. Aanvankelijk werd gedacht om een modulair gebouw op te trekken op de plaats van de leegstaande pastorie in Tielendorp. Maar al snel bleek dat de kostprijs voor nieuwe modules de pan uit zouden swingen. Daarom werden tweedehandse containers gekocht en naast de stationsparking geplaatst. Volgens de huidige plannen blijven ze ongeveer 7 jaar staan. Tegen dan wil Kasterlee een compleet nieuwe kinderopvang bouwen als oplossing voor de lange termijn.

De Kinderclub in Tielen kreeg in augustus 2020 te maken met ernstige wateroverlast © Peter Vanderveken