630 ton minder afval sinds invoering DIFTAR: “Cijfers voor zwerfvuil niet gestegen”

KasterleeDe invoering van DIFTAR in Kasterlee zorgt voor een sterke daling van het afval dat wordt opgehaald. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar werd 311 ton minder restafval en 320 ton minder gft opgehaald dan in dezelfde periode vorig jaar. Een daling van respectievelijk 30% voor restafval en 34% minder gft. “De indruk dat er nu veel meer zwerfvuil is dan voor DIFTAR vertaalt zich niet in cijfers”, zegt burgemeester Ward Kennes.

In vergelijking met veel andere Kempense gemeenten maakte Kasterlee pas laat de overstap naar DIFTAR, een systeem waarbij je per kilogram betaalt voor de ophaling van je afval. Pas in januari van dit jaar ging het DIFTAR-systeem van kracht in Kasterlee. “Sinds de invoering van DIFTAR gaan de gezinnen in Kasterlee duidelijk (nog) bewuster met afval om. De eerste negen maanden van dit jaar gaf een inwoner gemiddeld 39 kilogram restafval en 33 kilogram gft mee. In 2021 was dat nog respectievelijk 55 kilogram restafval en 50 kilogram gft voor de eerste negen maanden van het jaar”, zegt burgemeester Ward Kennes.

Wanneer we de cijfers voor alle inwoners samen nemen, zien we dat er in Kasterlee na negen maanden DIFTAR in vergelijking met vorig jaar 311 ton minder restafval en 320 ton minder gft werd opgehaald. Een daling van respectievelijk 30% voor restafval en 34% minder gft. In totaal gaat het om 631 ton minder afval op negen maanden.

Minder betalen

Schepen voor Milieu Gert Storms is tevreden over de eerste resultaten. “De cijfers tonen dat we met de invoering van DIFTAR de afvalberg in Kasterlee toch kunnen verkleinen. Dat is goed nieuws voor het milieu, maar ook voor onze inwoners. Minder afval produceren betekent immers ook minder betalen. De daling is zelfs veel groter als de prognoses die we voor de invoering van DIFTAR maakten. Voor de invoering hadden we zowel voor restafval als voor gft gehoopt op een daling van de ingezamelde hoeveelheid met 15%. Maar de daling is dus dubbel zo hoog”, reageert schepen Storms.

Zwerfvuil

Toch heeft DIFTAR ook heel wat tegenstanders. Zij menen dat het systeem zwerfvuil en sluikstorten in de hand werkt. “De indruk dat er nu veel meer zwerfvuil is dan voor DIFTAR vertaalt zich niet in cijfers”, weerlegt burgemeester Ward Kennes die kritiek. “In 2021 werden op 6 maanden tijd 898 zakken zwerfvuil verzameld door particulieren, verenigingen of door gemeentelijke zwerfvuilprikkers in Kasterlee, in 2022 waren dat in dezelfde periode 859 zakken.”

Slimme facturen

Voortaan zal DIFTAR in Kasterlee werken met ‘slimme facturen’. Het bedrag van de factuur zal niet bij iedereen even hoog zijn. “Inwoners die een nieuwe betalingsuitnodiging in de bus krijgen omdat hun saldo onder de 10 euro is gezakt, ontvangen vanaf nu een ‘slimme’ factuur. Het bedrag op die factuur is op maat van hun persoonlijke afvalproductie. Concreet is het bedrag dus bij ieder gezin verschillend. Een hoger bedrag bij gezinnen die veel afval meegeven, een lager bedrag bij een lagere afvalproductie.”

