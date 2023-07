100% Retro Festival komt ten vroegste in 2024 terug: “Ook wie geld terug wil na afgelaste editie van vorig jaar, moet tot dan wachten”

vtwonen Van de voorraad- tot de kleding­kast: dit kan jij zelf doen tegen plasticver­vui­ling

Van ‘Mei Plasticvrij’ tot ‘Ocean Day’: met verschillende initiatieven maken we de wereld steeds bewuster van (plastic) zwerfafval. En dat is maar goed ook, want met 100 tot 150 miljoen ton(!) plastic afval in zeeën en oceanen is het nodig dat we allemaal ons steentje bijdragen. Daarom laat vtwonen.be zien wat jij kunt doen om dit te verminderen.