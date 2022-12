1,2 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Kasterlee raakten jullie het meest in 2022: van een pompoen van 1.046 kg tot politie-inval bij een broodfokker

KasterleeMeer dan 1,2 miljoen keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Kasterlee het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van het Belgisch Kampioenschap Pompoenwegen tot een politie-inval bij honden- en kattenhandelaar Felicanis-Hoeve Hoogland. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Het verhaal dat jullie dit jaar het meest raakte was dat van motorrijder Philip Van den Bulck (30). Hij werd in 2020 aangereden door Marc T. en overleefde de klap niet. De 46-jarige postbode riskeerde een celstraf van zes maanden. Op het moment van het ongeval was hij kranten aan het bedelen en stond hij tegen de rijrichting in geparkeerd. “Ik vond dat zelf ook gevaarlijk, maar heb het zo geleerd tijdens mijn opleiding”, verklaarde hij. Uiteindelijk kreeg T. enkel een rijverbod van drie maanden. “Door zijn onoplettendheid is een jong gezin gebroken”, aldus politierechter Koen Willebrords.

Volledig scherm Philip Van den Bulck kwam om het leven bij een ongeval in de Pastorijstraat in Kasterlee © Wouter Demuynck/Facebook

Ook D.B. (50) moest zich dit jaar voor de rechter verantwoorden. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn nichtje van 14 jaar heeft aangerand. Volgens de man was het allemaal onschuldig bedoeld, maar daar gelooft aanklager Hanne Hendrickx geen woord van. Ze legde ons uit waarom.

Broodfokker

De honden- en kattenhandelaar Felicanis-Hoeve Hoogland in Kasterlee kwam in augustus opnieuw in opspraak nadat GAIA twee strafklachten had neergelegd wegens de verkoop van zieke dieren en misleidende handelspraktijken. De fokker had namelijk een website online gezet om dieren te verkopen met de slogan ‘Adopt, don’t shop’, een slogan die ook gebruikt wordt door Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Twee maanden na de klachten is de federale politie ingevallen bij de fokker. “Er zijn heel veel dieren aangetroffen”, zei Kato Belmans van het parket in Antwerpen.

Records

Gelukkig kwamen er in 2022 ook heel wat positieve verhalen uit Kasterlee. Zo sneuvelden er dit jaar verschillende records in de gemeente. 677,265 kilometer in precies 101 uur: dat fenomenale wereldrecord hebben Merijn Geerts (48) en Ivo Steyaert (52) geflikt tijdens de Backyard Ultra, een ploegenkampioenschap waar 37 landen aan deelnamen en waarin de Belgen zich de dappersten aller ultralopers toonden. Zotten? Twee doodgewone mannen met een job en kinderen, getuigen de partners.

Tijdens datzelfde ‘WK Achtertuinlopen’ sneuvelde ook het persoonlijke record van Frank Gielen. Hij liep 449,23 kilometer tussen zaterdagmiddag 14 uur en dinsdagochtend 9 uur. “Mijn vorige record was 42 uur. Daar heb ik dus meer dan een dag en nacht bijgedaan, maar ik wilde eigenlijk verdubbelen. Dat bleek echter te hoog gegrepen.”, vertelde Frank vlak na zijn opgave.

Volledig scherm Rechts: Merijn Geerts (r.) en Ivo Steyaert zij aan zij. Links: Frank Gielen vlak nadat hij 450 kilometer had gelopen in 67 uur. © Joel Hoylaerts / Jef Van Nooten

Een ander kampioenschap dat dit jaar opnieuw plaatsvond was het Belgisch Kampioenschap Pompoenwegen. De winnaar van deze editie kwam zelf uit Kasterlee, hét pompoenendorp bij uitstek. Luc Vanheuckelom legde een pompoen van niet minder dan 1.046 kilogram op de weegschaal.

We sluiten dit overzicht af met goed nieuws over Café Den Leeuw. Het café op de hoek van de Markt en de Geelsebaan in Kasterlee is één van de oudste horecazaken in de gemeente en kreeg dit jaar nieuw leven ingeblazen door Georgy Richard, een man met dertig jaar horeca-ervaring. “Telkens ik langs het pand reed, vond ik het jammer dat het café leeg stond”, vertelde hij.

Volledig scherm Georgy Richard heropende café Den Leeuw op de hoek van de Markt en Geelsebaan in Kasterlee © Jef Van Nooten

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

