Woningprijzen in Kaprijke stijgen fors

Fototen­toon­stel­ling over verlaten panden of plaatsen in ‘t Wegeltje

Ellen Thys uit Vinderhoute en Guy Bostijn uit Ledegem stellen van vrijdag 21 tot en met zondag 23 juli hun werk tentoon in tuincafé ’t Wegeltje in Vinderhoute. De twee brengen verlaten en vaak vergeten panden of plaatsen in beeld.