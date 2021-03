Woning in Lembeke voor derde keer getroffen door blikseminslag: “Onze muur is zelfs gescheurd”

Drie keer pech en eeuwige schrik als er nog eens bliksem passeert. Dat hebben Ronny De Rocker en zijn vrouw Ann Van de Walle uit Lembeke eraan overgehouden, nadat hun huis in de Oosteeklostraat opnieuw slachtoffer is geworden van een blikseminval. Zaterdagavond passeerde er een hevige onweersbui langs de regio, en een witte schicht trof het huis tot in de woonkamer. “Ik zag plots een lichtflits en hoorde meteen daarop een bijzonder luide knal”, zegt Ronny. “Ik zag mijn muur scheuren en het kastje in mijn living waarop de telefoon staat, werd simpelweg door de woning geslingerd.”

Slagveld

Voor het koppel was het meteen duidelijk wat er gaande was. De bliksem ging via de elektriciteit de woning binnen en gaven de kabels een serieuze slag. “Onze gyprocmuur heeft dat niet overleefd”, zegt Ann. “Ook de zekeringkast in de garage is van de muur geslagen. Die is door de bliksem helemaal verbrand. Onze woonkamer en garage leken wel een slagveld.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De schade in het huis was groot. © SDD

Het is niet de eerste keer dat het huis van Ronny en Ann getroffen worden door de bliksem. “Twee keer eerder kregen we door het onweer al te grote stroomstoten binnen waardoor de elektriciteit uitviel en de stopcontacten verbrand geraakten. We wonen hier graag, maar dit huis lijkt wel verdoemd. Er moet hier iets in de lucht hangen dat onweer aantrekt.”

Open haard

Naast die zekeringkast die kapot ging, heeft het koppel geen verwarming meer. Ook de radiatoren van de verwarming vielen uit door de bliksemschicht. Gelukkig brak er geen brand uit. Maandag komt een elektricien de schade opmeten, om vervolgens de elektriciteit snel te kunnen herstellen. Ondertussen behelpen Ronny en Ann zich met de open haard.