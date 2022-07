Wil jij jouw zaak in Oud Stadhuis Kaprijke? Bieden kan tot eind september

Er wordt gezocht naar één of meerdere ondernemers die in enkele ruimtes van het Oud Stadhuis willen ondernemen. Huwelijken moeten altijd blijven plaatsvinden in de trouwzaal, maar verschillende ruimtes en ook het voormalig politiekantoor zijn beschikbaar. De conciërgewoning is niet vrij voor ondernemers. Wie mee in het verhaal stapt, kan er ook op rekenen dat de gemeente Kaprijke gedeeltelijk mee zal investeren in de verbouwing.